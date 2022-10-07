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Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

07.10.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

EKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Tekirdağ'da poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları 3 gündür denize açılamıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.

Balıkçıların ağ onarımı yaptığını belirten Pehlivanoğlu, "Havanın normale dönmesiyle avlanmaya devam edeceğiz. Balık olursa biz de vatandaşlar da sevinecek. Rüzgarın dinmesiyle yeniden vira bismillah diyeceğiz." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuzlar, poyraz nedeniyle avcılık yapamadıklarını söyledi.

Poyrazın dinmesini beklediklerini aktaran Oğuzlar, havanın düzelmesiyle denize çıkmaya başlayacaklarını kaydetti.

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle denize açılamadı

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Tekirdağ poyraz

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