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  4. Tepkiler sonrası Galatasaray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

Tepkiler sonrası Galatasaray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

04.12.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen antrenmanda beklenmedik bir şekilde sakatlanarak idmanı yarıda bırakmış, Galatasaray yaptığı açıklamada oyuncunun durumunun MR sonrası belli olacağını açıklamıştı. Arjantinli yıldızın ülkesine gittiği iddiaları sosyal medyada konuşulurken, Sarı-Kırmızılılar'dan konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve çıktığı son karşılaşmalarda takıma verdiği katkıyla dikkat çeken yıldız oyuncu Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakmıştı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Sarı-Kırmızılılar'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Galatasaray'dan yapılan ilk açıklamada "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri yer alırken, gerçekleştirilen MR çekimi sonrası "Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denilmişti.

KIZLARINI ALIP ÜLKESİNE DÖNDÜ

KIZLARINI ALIP ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Arjantinli oyuncunun ülkesine gittiği iddiaları sosyal medyada konuşulmaya başlanırken, daha önce de sık sık ülkesine giden Icardi'nin bu kez yanında kızları Francesca ve Isabella ile Maxi López’den olan Valentino, Constantino ve Benedicto ile birlikte ülkesine gittiği iddia edilmişti.

YİNE WANDA NARA...

YİNE WANDA NARA...

Frankfurt'ta bir molanın ardından futbolcu ve çocuklar bu cumartesi sabahı Ezeiza havaalanına geldiği konuşulan oyuncunun, bu sırada ayrıldığı eşi Wanda Nara ile barışmak için de çabalayacağı da iddia edilirken, 9 Aralık'ta yeni yaşını kutlayacak oyuncunun en az o tarihe kadar ülkede kalacağı düşünülüyor.

GALATASARAY AÇIKLADI

GALATASARAY AÇIKLADI

Konuyla alakalı Galatasaray'dan bir süre açıklama gelmese de, sosyal medyadaki iddiaların ardından Sarı-Kırmızılılar bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin’e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye’ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray

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