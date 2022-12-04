Tepkiler sonrası Galatasaray da açıkladı! Icardi kızlarını alıp ülkesine döndü

YİNE WANDA NARA...

Frankfurt'ta bir molanın ardından futbolcu ve çocuklar bu cumartesi sabahı Ezeiza havaalanına geldiği konuşulan oyuncunun, bu sırada ayrıldığı eşi Wanda Nara ile barışmak için de çabalayacağı da iddia edilirken, 9 Aralık'ta yeni yaşını kutlayacak oyuncunun en az o tarihe kadar ülkede kalacağı düşünülüyor.