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Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu

Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı sonrası eleştirilere yanıt veren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'Hakkım yeniyor' ifadelerini kullanırken birçok konu hakkında konuştu. İşte detaylar...

Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu
Cevdet Berker İşleyen

Dünya Kupası’nın Türkiye açısından hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ardından tartışmalar sürerken, ABD maçının hemen sonrasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na beş soru yönelten Erman Toroğlu yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Sorularının üzerine telefonunun çaldığını ve Hacıosmanoğlu'nun aradığını söyleyen Toroğlu “Hocam cevap hakkımı kullanarak sorularınıza cevap vermek istiyorum” dediğini ve kendisinin “Hayhay! Büyük bir memnuniyetle” ifadelerini kullandığını aktardı.

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FATİH TERİM SÖZLERİ

Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu G1

"Fatih Terim’i sordum, “Yanlış yaptı” dedi: “Özel yayın yaptı. Ne gerek vardı? Hesap sorma işi de yanlıştı.”
Toroğlu: Peki, bu konuda bir şey yapmayacak mısın?” dedim. Hacıosmanoğlu: “Şu anda bu kadar. Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim.”

"BENİM BAGAJIM HEP BOŞTUR"

Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu G2

Toroğlu: Seni bagajın dolu olduğu için tenkit edenler var. Bu konuda sen ne diyorsun? Hacıosmanoğlu: Bak Hoca! Benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım.
Toroğlu: Peki, Metin Korkmaz denen menajerle Trabzon’da başkanken 20’den fazla futbolcu aldığın söyleniyor. Hacıosmanoğlu: Ah Hocam ah! Bu da yalan. Ben Metin Korkmaz’dan bir tane futbolcu aldım ve tuttuğum bir menajer değildir. O futbolcuları benden önceki başkan aldı.

"VİLLALARI VERECEĞİM!"

Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu G3

Toroğlu: Villaları verecek misin? Orası SIT alanına giriyormuş?
Hacıosmanoğlu: Burada da yalan söylüyorlar. Orası SİT alanı falan değil. Bütün izinler alındı ve inşaat başlayacak. Kesinlikle söz verdiğim gibi futbolculara o villaları vereceğim. FIFA’dan 14 milyon Dolar pirim geldi. Biz de 2 milyon Dolar daha ekledik. Elemelere giderken kadroya çağırdığımız bütün futbolculara eşit böldük. Onların da kaptanları her futbolcudan para alarak kendi aralarında dağıttılar.

"HAKKIMI YİYORLAR" 

Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu G4

Toroğlu: TFF'ye çok adamını-akrabanı doldurmuşsun?
Hacıosmanoğlu: Hocam bu konuda da hakkımı yiyorlar. Ben bir tek kişi aldım. O da Abdullah Ayaz (Yeğeni). O çocuk çok faydalı bir adam. Eğer dışarıda görev yapsa benim verdiğimden çok daha fazlasını verirler emin ol.

"KİMSE YAYINLAMADI" 

Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu G5

Toroğlu: Taraftara neden el kol hareketi yaptınız?

Hacıosmanoğlu: Bak hoca! Burada da benim hakkımı yediler. Ben o bağıran seyircilere "Bekleyin, geleceğim" dedim. Üstümü değiştirip yanlarına geldim ve hepsiyle konuştum. Ama bunları kimse yayınlamadı.

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son dakika dünya kupası milli takım tff İbrahim Hacıosmanoğlu
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