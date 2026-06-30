Akrabaları ve villaları anlattı, kamp yeri rezaletini böyle savundu! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıklamalarıyla yine olay oldu

"BENİM BAGAJIM HEP BOŞTUR"

Toroğlu: Seni bagajın dolu olduğu için tenkit edenler var. Bu konuda sen ne diyorsun? Hacıosmanoğlu: Bak Hoca! Benim bagajım hep boştur. Onu diyenlerin hepsiyle tartışırım.

Toroğlu: Peki, Metin Korkmaz denen menajerle Trabzon’da başkanken 20’den fazla futbolcu aldığın söyleniyor. Hacıosmanoğlu: Ah Hocam ah! Bu da yalan. Ben Metin Korkmaz’dan bir tane futbolcu aldım ve tuttuğum bir menajer değildir. O futbolcuları benden önceki başkan aldı.