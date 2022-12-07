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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi canlı yayında açıkladı! İkinci devrede bambaşka bir Süper Lig... İşte yeni kurallar

07.12.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi katıldığı bir televizyon programında birbirinden önemli kararları bir bir açıkladı. Ligin ikinci devresinde uygulanacak olan yeni kuralları duyuran Büyükekşi, birçok yeniliği duyurdu. İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'ta katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e dair birçok konuya değinen Büyükekşi ligin ikinci yarısında hayata geçecek yeni uygulamaları bir bir duyururken hakemlerle ilgili de bir talimat değişikliğine gidildiğini duyurdu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN O AÇIKLAMALARI:

Açılış maçına gittim; Katar - Ekvador. Sonra Hollanda - Senegal maçını izledim. 1 saat mesafede iki stadyuma da ulaştık. Açılış maçında birçok devlet başkanı olduğu için bir miktar trafik problemi oldu ama ikinci maçta yaşamadık bunu. Stadyumlar gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Su molası bile vermiyorlar. Türkiye'de ağustos eylülde su molası verdik. Havada da sıkıntı yaşanmadı. Mevsim de kasım aralık olunca doğru bir mevsim oldu. Her zamankinin dışına çıkıldı.

Haziran ayında yapılan Dünya Kupaları, ligler kesintiye uğratılarak yapıldı. Final için yeniden Katar'da olacağız inşallah. FIFA, bir takım yeni uygulamalar yaptı. Yarı otomatik ofsayt sistemi de var. İncelemeler yaptık, araştırmalar yapılıyor.

3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi, çipli top. Top, kale çizgisinden çıktı mı çıkmadı mı derken gol atıldı. Çipli top marifetiyle verdi. Bir de yarı otomatik ofsayt sistemi. Bir tane daha var. Bunu ikinci devre uygulayacağız.

Bu maç niye 3-5-7 dakika uzadı deniliyordu. Süreyle ilgili hassasiyet var. Kronometre VAR odasında takip ediliyor. Ben bunu MHK başkanımıza söylediğimde 'Olmaz. Orta hakemin ve 4. hakemin sorumluluğunda' demişti. Bir maç 10 dakika uzatılması gerektiğinde 6 dakika uzatılıyordu, 6 olması gerekirken 8 uzuyordu.

Dünya Kupası'nda gördükten sonra AVAR bu görevi yapacak. Süreyi tutacak. Bunu kamuoyuna duyuralım. Vakit geçirmek için futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman duruyorsa, o kadar uzayacak. Dünya Kupası'ndaki gibi 15 dakikaysa 15 dakika. Bunu uygulamaya başlıyoruz.

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