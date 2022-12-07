TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi canlı yayında açıkladı! İkinci devrede bambaşka bir Süper Lig... İşte yeni kurallar

Açılış maçına gittim; Katar - Ekvador. Sonra Hollanda - Senegal maçını izledim. 1 saat mesafede iki stadyuma da ulaştık. Açılış maçında birçok devlet başkanı olduğu için bir miktar trafik problemi oldu ama ikinci maçta yaşamadık bunu. Stadyumlar gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Su molası bile vermiyorlar. Türkiye'de ağustos eylülde su molası verdik. Havada da sıkıntı yaşanmadı. Mevsim de kasım aralık olunca doğru bir mevsim oldu. Her zamankinin dışına çıkıldı.