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TFF'den Fenerbahçe'ye yasak oyuncu cezası! Lemos oyuna girdi, kulübün başını yaktı! İşte Sarı-Lacivertliler'e verilen ceza

02.12.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası için verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe ilk hazırlık maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelmiş, Sarı-Lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek moral depolamıştı. Oynanan mücadelede Jorge Jesus birçok farklı isme forma şansı verirken bu isimlerden biri de formaya hasret kalan Lemos olmuştu. Mücadelenin ikinci yarısında forma şansı bulan Uruguaylı'nın oyuna girmesi Fenerbahçe'nin de TFF'den ceza almasına neden oldu. İşte detaylar...

Mauricio Lemos

Mauricio Lemos

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, bu boşluğu düzenlenen hazırlık karşılaşmalarıyla değerlendiriyor.

Dünya Kupası arasının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü rakibi nın Rayo Vallecano karşısında 3-1 galip gelerek moral depoladı.. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (P), 76. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

SERDAR ÇIKTI LEMOS GİRDİ

SERDAR ÇIKTI LEMOS GİRDİ

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 11 oyuncu değiştirerek forma şansı bulamayan isimlerin de performansını görmek isteyen Jorge Jesus, maçın 46. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna Lemos'u dahil etti.

Ancak ikinci yarı boyunca sahada kalan Lemos'un oyuna girmesi kulübün başını derde soktu.

Ajansspor'un haberine göre; Sezon başı lisansı çıkarılmayan Lemos'un oyuna dahil edilmesi sonrası harekete geçen TFF, lisansı bulunmayan futbolcuların resmi olmayan maçlarda da oynaması yasak olduğu için kulübe 25 bin lira para cezası verdi.

İKİNCİ RAKİP VILLAREAL

İKİNCİ RAKİP VILLAREAL

Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında 3 Aralık günü La Liga takımlarından Villarreal ile karşılaşacak. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

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