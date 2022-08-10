Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Muş, bir restoranda düzenlenen yemekte, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle buluştu.

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

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