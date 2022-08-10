YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

10.08.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Muş, bir restoranda düzenlenen yemekte, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle buluştu.

Buradan Kayseri Ticaret Odasına geçen Muş, "Kayseri İş ve Ekonomi Dünyası ile İstişare Toplantısı"na katıldı.

Programlar, basına kapalı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Muş, Kayseri'de iş insanlarıyla buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:49
İkindi
16:37
Akşam
19:47
Yatsı
21:15
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.