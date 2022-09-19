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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

19.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

ARTVİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.

Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret ederek basına kapalı görüştü.

Ardından Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i de ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, burada kentin ekonomik sorunları ve çözüm yollarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 1414 metrekare alan üzerinde inşa edilen 16 derslik, 4 laboratuvar ve 2 atölyeden oluşan Artvin TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katıldı.

Vali Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve beraberindekilerle kurdele keserek okulun açılışını yapan Hisarcıklıoğlu, daha sonra sınıfları gezip ilgililerden bilgi aldı.

Açılış sonrası gazetecilere açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, 81 İle 81 Okul Projesi kapsamında Artvin'e yaptıkları Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulunun ülkeye ve Artvin'e hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, "Özellikle Artvin'e bir müjdemiz de 3 ilçemizde odalarımız var. Borçka'da, Arhavi’de ve Hopa'da başkanlarımızın talebi doğrultusunda birer okul yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız ile ortak bir protokol imzaladık." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un Artvin'deki yatırımlarından birinin de Sarp Sınır Kapısı olduğunun belirterek, şunları kaydetti:

"Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızla yapmış olduğu protokol kapsamlı burayı 2007 yılında yapmıştık fakat kapasite maşallah çok arttı. Arttıktan sonra Ticaret Bakanlığımız bu kapasitenin artırılmasını istedi. Yeni modernleşme daha yaptık fakat ticaret pandemi sonrasında o kadar müthiş arttı ki doğuya. Şimdi kuyruk tekrar oluşmaya başladı. İnşallah Ankara'ya gidince bakanımızla görüşerek buradaki sıkıntıyı da konuşacağız."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Artvin'de okul açılına katıldı

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