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TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

27.09.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOFAŞ'ın başantrenörü Dimitrios Priftis: - "Birlik halinde olan, iyi basketbol oynayan ve alabilecek en iyi sonucu alan bir takım olmayı arzuluyoruz"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın başantrenörü Dimitrios Priftis, "Birlik halinde olan, iyi basketbol oynayan ve alabilecek en iyi sonucu alan bir takım olmayı arzuluyoruz." dedi.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde düzenlenen medya günü etkinliğinde mavi yeşilli oyuncularla idari ve teknik ekibin 2022-2023 sezonu fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirildi.

Organizasyonda başantrenör Dimitrios Priftis ile oyuncular Berk Uğurlu ve Boubacar Toure basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başantrenör Priftis, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi basketbol oynayan ve alabilecek en iyi sonucu alan bir takım olmayı arzuladıklarını söyledi.

TOFAŞ'ta görev almasının kendisi için iyi bir fırsat ve çok heyecan verici olduğunu ifade eden Priftis, "Sezon içinde en büyük beklentim sağlıklı ve az sakatlıklı bir sezon geçirmek. Her geçen gün takımı geliştirmeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda hedefe varmak istiyoruz. Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak istiyoruz. Birlik halinde olan, iyi basketbol oynayan ve alabilecek en iyi sonucu alan bir takım olmayı arzuluyoruz." dedi.

Priftis, kulüpte aile atmosferinin olduğunu, Türkiye ligini üst sıralarda bitirebilmek için savaşacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Genel Menajerimiz Tolga Öngeren ile bir görüşme yaptım. Bana kulübün planını, vizyonunu, mantalitesini anlattı. Kulübün kültürü ve mantalitesi çok iyi. Çok özel bir mantaliteye sahip. Genç oyuncuları alt yapıdan çıkarmaktan gelen bir şey bu. Buraya gelerek hem kulübü hem de şehri gezme fırsatı buldum. Bu organizasyonun bir parçası olmak benim için kolay bir seçim oldu. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Burada bir aile atmosferi var. Bu çok önemli. Kişilik ve halk olarak birbirimize benziyoruz. Umarım bu birliktelik işe yarayacaktır. İstesek de istemesek de üstteki takımların finansal gücü çok yüksek. Elimizdeki bütçeyi kullanarak olabilecek en güzel takımı kurduk. Aynı zamanda bu lig içinde saygı gören ve mücadeleci bir takım olmamız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye ligi çok güçlü ve mücadeleci. Takımlar önemli bütçelere ve oyunculara sahipler. Tabii ki sıralamanın üst tarafında olmak istiyoruz. Bunun için savaşacağız."

TOFAŞ Basketbol Takımı kaptanı Berk Uğurlu ve Senegalli pivot Boubacar Toure de takım olarak iyi bir seviyede olduklarını ve sezona galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.

TOFAŞ, 2022-2023 sezonunun açılış haftasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1 Ekim Cumartesi günü sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak.

Mavi yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçını 4 Ekim'de İspanya deplasmanında UCAM Murcia ile oynayacak.

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

- TOFAŞ'ın başantrenörü Dimitrios Priftis: - "Birlik halinde olan, iyi basketbol oynayan ve alabilecek en iyi sonucu alan bir takım olmayı arzuluyoruz"

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya buluşması gerçekleştirildi

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Tofaş Basketbol sezon

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