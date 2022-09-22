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Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

22.09.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Turhal ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.

İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.

Dolu, Bahçebaşı, Yeniköy, Taslihöyuk, Tatlıcak, Şatroba, Kusoturagı, Ataköy, Arapören, Kızkayası, Çaylı ve Dazya köylerinde ekili alanlara zarar verdi.

Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak.

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu

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Tokat Turhal dolu

Tokat Namaz Vakitleri 23 Eylül Cuma

İmsak
04:50
Sabah
06:14
Öğle
12:32
İkindi
15:57
Akşam
18:39
Yatsı
19:58
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

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