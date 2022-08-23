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Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

23.08.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üretici Celal Çay: - "Geçen yıl kuraklık nedeniyle çok fazla ihracat yapamamıştık ama bu yıl ürettiğimiz tonlarca balı dünyanın dört bir yanına gönderme hedefindeyiz"

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar, Toros Dağları'nın yükseklerinde kurdukları kovanlardan ödüllü Eğriçayır balının sağımını yapıyor.

Kanada'nın Montreal kentinde 2019'da düzenlenen 46. Dünya Arıcılık Kongresi'nde "Dünyanın En İyi Balı" ödülünü kazanan Eğriçayır balının üreticileri, bala adını veren 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretim sürecini tamamladı.

Kovanlardaki ilk peteği çıkaran arıcılar, temizlik işleminin ardından organik balın sağımına başladı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bal hasadına katılarak üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylanın zengin florasıyla öne çıktığını belirterek, "Dünyanın en kaliteli balının üretildiği 2 bin 500 rakımlı yayladayız. Belediye olarak arıcılık faaliyetlerinin gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kent genelinde kayıtlı 4 bin arıcımız var. Arıcılarımız çok ciddi bir üretim yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlıyor. 'Ya Allah bismillah' diyerek balımızı üreticilerle topladık." dedi.

- Karın erimesiyle sulanan kır çiçekleri verimi artırdı

Üretici Celal Çay da kışın yağan karın erimesiyle bitki örtüsünün zenginleştiğini dile getirerek, "Mersinli arıcılar olarak bu yıl yüzümüz gülüyor çünkü çok verimli bir yıl geçti. Kışın yağan bolca karla Toroslar'daki obruklar beyaz örtüyle doldu, baharda da karın erimesiyle yabani kır çiçekleri sulandı. Arıcılarımız da tonlarca balı bu kır çiçeklerimizden topladı." ifadesini kullandı.

Eğriçayır balının dünyaca bilindiğini söyleyen Çay, "Kanada'da alınan ödül sonrası bal, yurt içi ve dışından talep görmeye başladı. Önceliğimiz iç pazar ancak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dubai, Japonya, ABD ve Malezya'dan da talep var. Geçen yıl kuraklık nedeniyle çok fazla ihracat yapamamıştık ama bu yıl ürettiğimiz tonlarca balı dünyanın dört bir yanına gönderme hedefindeyiz. Tabii ki öncelikle iç piyasadaki müşterilerimizin taleplerini karşılayacağız, sonrasında ihracata göndereceğiz. Mersinli arıcılar olarak bu yıl çok mutluyuz." diye konuştu.

Toros Dağları'nın zirvesinde üretilen balın kilogramının 200-800 liradan satılacağı belirtildi.

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

- Üretici Celal Çay: - "Geçen yıl kuraklık nedeniyle çok fazla ihracat yapamamıştık ama bu yıl ürettiğimiz tonlarca balı dünyanın dört bir yanına gönderme hedefindeyiz"

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

Toros Dağları'nda ödüllü Eğriçayır balının sağımına başlandı

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