"Trabzon Akvaryum" 3 ayda 148 bin 133 kişiyi konuk etti

Trabzon'da, 80 türde yaklaşık 5 binden fazla deniz canlısına ev sahipliği yapan "Trabzon Akvaryum"u 3 ayda 148 bin 133 kişi ziyaret etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Zağnos ve Tabakhane vadileri arasında bulunan tarihi Trabzon Kalesi'nin hemen altında inşa edilen akvaryumu ilçeye kazandırmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.

Turizm çeşitliliği yaratan projede her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını vurgulayan Genç, tesisi açıldığı 19 Mayıs'tan itibaren 25 bin 673'ü yabancı turist olmak üzere 148 bin 133 kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Genç, turizm çeşitliliği oluşturacak projelerin sayısının artmasının önemine işaret ederek "Doğal güzelliklerimizin ve tarihi değerlerimizin yanında turizmle ilgili şehrimizde farklılık ve çeşitlilik oluşturacak projelere ihtiyacımız var. Şehrimiz için çok önemli bir kazanım olduğunu bütün samimiyetimle ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Adeta şehrin çatısı konumundaki Boztepe'de seyir terası yapımının da sürdüğünü anımsatan Genç, "Turistler için bir uğrak noktası olacağını düşünüyorum. İnşallah Boztepe Seyir Terası'mızı da yıl sonuna kadar tamamladığımızda her iki projemiz de turizm çeşitliliği oluşturarak şehrimizin turizm potansiyelini daha ileri noktalara taşıyacak." ifadesini kullandı.