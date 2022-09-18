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Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

18.09.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anma programı düzenlendi.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişine bakıldığında çok sayıda şehit ve gazi olduğunu söyledi.

Osmanlı döneminde Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'ya destek amacıyla gönderildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemiz çok zor şartlarda kuruldu. Hepimiz biliyoruz. Burada şehit ailelerimiz ve gazilerimiz var. Şehitler ve gazilerimiz ile onların yakınları bizler için çok özel. Onlar vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik, beraberlik ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden insanlar, onların değerlerini devlet ve millet adına çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yeni nesillere mutlaka aktarmamız gerekiyor. 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü de tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal, silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize sağlık diliyorum."

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da Ertuğrul Fırkateyni'nin Türk-Japon dostluğunun önemli bir temel taşı olduğuna işaret ederek, "Şehitlik bizim inancımızda çok önemli bir kavram. Kur'an-ı Kerim'de şehitlerimizin cennete gideceği ve 70 kişiye de şehadet edeceği belirtiliyor. Bu değerlerimizi gençlerimize öğretmemiz lazım. Bizim dedelerimiz hiçbir zaman vatana ihanet falan söyleniyor ya geçen gün bir belediye başkanı söyledi, biz dedelerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, fırkateynde toplamda Trabzonlu 71 askerin şehit düştüğünü kaydederek, şehitlerin ve gazilerin öneminin gençlere anlatılması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Şentürk de "Ertuğrul Fırtateyni'nin Tarihi" konulu sunumunda fırkateyninin Japonya'ya yolculuğunu anlattı.

Şentürk, fırkateynin tarih açısından önemine değinerek, "Ertuğrul Fırkateyni'nde Akçaabat'tan 16, Sürmene'den 13, Of'tan 11, Maçka'dan 8, Yomra'dan 7, Vakfıkebir'den 4, Beşikdüzü'nden 3, Tonya'dan 1, Trabzon merkezden de 8 denizci bulunmaktaydı." dedi.

Trabzon Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağdaş Bulut, "Ertuğrul Fırkateyni Kazası'nın Trabzonlu Şehitleri" konulu sunum yaptı. Bulut, sunumunda fırkateynin yola çıkışı ve batış sürecinde yaşananlarla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında, Prof. Dr. Şentürk'ün hazırladığı kişisel fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

Trabzon'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

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