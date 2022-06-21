Trabzon'un Akçaabat ilçesinde itfaiye ekipleri, uçuruma düşen ineği kurtardı.
İlçeye bağlı Adacık Mahallesi'nde Ö.A'ya ait inek, fındık bahçesinde otlarken uçuruma yuvarlandı.
İneği düştüğü alandan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Ö.A. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yardım istedi.
Ekipler, hayvan kurtarma sedyesine bağladığı ineği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.
Ö.A. itfaiye personeline teşekkür etti.
Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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