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Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

21.06.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde itfaiye ekipleri, uçuruma düşen ineği kurtardı.

İlçeye bağlı Adacık Mahallesi'nde Ö.A'ya ait inek, fındık bahçesinde otlarken uçuruma yuvarlandı.

İneği düştüğü alandan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Ö.A. Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yardım istedi.

Ekipler, hayvan kurtarma sedyesine bağladığı ineği vatandaşların da yardımıyla kurtardı.

Ö.A. itfaiye personeline teşekkür etti.

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da otlarken uçuruma düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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