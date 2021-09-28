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Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

28.09.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kalkınma Mahallesi Çinili Sokak'ta iki esnaf arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlılardan biri üzerindeki tabancayla çevreye ateş açtı.

Kurşun isabet eden C.K. ağır yaralandı.

C.K, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Öte yandan çevredeki bazı araçlara da kurşun isabet etti.

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Trabzon'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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