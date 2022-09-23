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Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

23.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'un Of ilçesinde Ömer (97), Halim (95) ve Cemal Saruhan (89) kardeşler 23 gün içinde vefat etti.

İlçeye bağlı Uğurlu Mahallesi sakinlerinden Saruhan kardeşlerin, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklar nedeniyle kısa aralıklarla hayatlarını kaybetmesi aile fertlerini derin üzüntüye sevk etti.

Babaları Mahmut Saruhan'ı çocuk yaşlarında kaybeden üç kardeş, gençlik yıllarında hayatlarını kazanmak için gurbete gitti. Almanya'da uzun yıllar çalışıp emekliye ayrılan Saruhan kardeşler, memleketlerine gelerek hayatlarını burada sürdürdü.

Yaşlılığa bağlı çeşitli sağlık sorunları bulunan Ömer Saruhan 28 Ağustos'ta, Cemal Saruhan 17 Eylül'de, Halim Saruhan ise iki gün sonra tedavi gördüğü Of Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Çevrelerinde birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan Saruhan kardeşlerin cenazeleri, aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.

- "Birinin acısını unutamadan diğerinin acısı geldi"

Ömer Saruhan'ın oğlu Yüksel Saruhan, evlerinin yakınında bulunan aile mezarlığını ziyaret ederek, babası ve amcalarının kabri başında dua etti.

Yüksel Saruhan, AA muhabirine, 23 gün içerisinde babası ve iki amcasını toprağa verdiğini belirterek, "Babam ve amcalarım yetim büyüdüler. Çocuk yaşta babalarını kaybettiler. Babaannem onları büyüttü. Çocuk yaşta çalışmaya başladılar. Bedenen yapılan her işte çalıştılar. Almanya'ya gittiler, gurbet kahrı çektiler." dedi.

Babası ve amcalarının birbirine düşkün olduğunun altını çizen Saruhan, "Birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Bizleri en güzel şekilde yetiştirmek için mücadele ettiler. Onlar çalıştı bizi rahat ettirdiler. Üçü de Of Devlet Hastanesinde vefat etti. 23 günde üç kardeşi toprağa verdik. Birinin acısını unutamadan diğerinin acısı geldi. Rabbim mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

Trabzon'da üç kardeş 23 gün içinde vefat etti

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