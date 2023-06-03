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Trabzonspor'da Marek Hamsik'ten müthiş veda! Golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

03.06.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 37. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da bu karşılaşma Marek Hamsik için bambaşka bir önem taşıyordu. Karşılaşma öncesi kariyerini noktalayacağını duyuran Hamsik taraftara veda ederken, attığı gol sonrası duygusal anlar yaşadı. İşte detaylar...

Marek Hamsik

Marek Hamsik

SLO Slovakya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan Marek Hamsik'in veda mücadelesi olan karşılaşmada tecrübeli oyuncu son kez taraftarın önüne çıktı.

GOLÜNÜ ATTI!

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Hamsik karşılaşmanın 24. dakikasında attığı penaltı vuruşunda topun başına geçerken golünü de atmayı başardı. Öte yandan Hamsik Bakasetas'ın golünde de asist yapan isim oldu.

GOL SONRASI DUYGUSAL ANLAR!

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Hamsik golün ardından taraftarlara koşarken oldukça duygusal anlar yaşadı.

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