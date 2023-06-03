Trabzonspor'da Marek Hamsik'ten müthiş veda! Golünü attı, gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan Marek Hamsik'in veda mücadelesi olan karşılaşmada tecrübeli oyuncu son kez taraftarın önüne çıktı.

GOLÜNÜ ATTI!

Hamsik karşılaşmanın 24. dakikasında attığı penaltı vuruşunda topun başına geçerken golünü de atmayı başardı. Öte yandan Hamsik Bakasetas'ın golünde de asist yapan isim oldu.

GOL SONRASI DUYGUSAL ANLAR!

Hamsik golün ardından taraftarlara koşarken oldukça duygusal anlar yaşadı.