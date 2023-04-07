Trabzonspor'da Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleşti! Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor

O YÖNETİCİ AÇIKLAMIŞTI

Nwakaeme ile dostluğu bulunan Trabzonspor’un yeni yöneticisi Nevzat Kaya taraftarların sevgilisi yıldız futbolcunun bordo mavili takıma dönme ihtimali ile alakalı olarak sorulan soruya, “İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul’a gelince, ben Suudi Arabistan’a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin.” şeklinde cevap verdi.