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Trabzonspor'da Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleşti! Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor

07.04.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 42 yıllı hasretin dindiren Trabzonspor bu sezon kabus gibi bir sezon geçiriyor. Bordo mavililer'de adeta yaprak dökümü yaşanırken, son ayrılan isim Orhan Ak ve ekibi oldu. Karadeniz ekibinde hoca arayışları sürerken, Sergen Yalçın ile ilk görüşme gerçekleşti. Olumlu bir havada geçen Yalçın için yapılacak ilk transfer de belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile de yollarını ayıran Bordo-Mavili ekipte, kulübün yeni başkanı Ertuğrul Doğan olurken Avcı sonrası takımın başına gelen Orhan Ak geçtiğimiz günlerde istifasını vermiş yeni hoca arayışları hızlanmıştı.

SERGEN YALÇIN İLK SIRADA 

SERGEN YALÇIN İLK SIRADA 

Ertuğrul Doğan ve yönetimi, Orhan Ak’ın istifasıyla hoca arayışlarına zaman kaybetmeden başladı. MKE Ankaragücü maçı bitiminde toplantı yapan ve hocalık için isimleri görüşen yönetimde Sergen Yalçın ismi öne çıkıyor.

GÖRÜŞME OLUMLU 

GÖRÜŞME OLUMLU 

A Spor'un haberine göre; başkan Ertuğrul Doğan ile Sergen Yalçın arasında bir görüşme yapılırken, görüşmenin olumlu geçtiği ve ilerleyen zamanda tekrar görüşeceği öğrenildi.

İLK TRANSFERİ BİLE BELLİ

İLK TRANSFERİ BİLE BELLİ

Başarılı teknik adamın gelmesinin ardından yapılacak ilk transfer de şimdiden belli oldu. Buna göre; Yeni başkan Ertuğrul Doğan, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmesinin hemen ardından Anthony Nwakaeme'yi yeniden kadroya katacak.

ARABİSTAN'DA TOP KOŞTURUYOR

ARABİSTAN'DA TOP KOŞTURUYOR

Ertuğrul Doğan'ın ekibinde bulunan Nevzat Kaya ile oldukça yakın ilişkileri olduğu bilinen Nwakaeme Suudi Arabistan ekiplerinden Al Fahya'da forma giyiyor.

O YÖNETİCİ AÇIKLAMIŞTI 

O YÖNETİCİ AÇIKLAMIŞTI 

Nwakaeme ile dostluğu bulunan Trabzonspor’un yeni yöneticisi Nevzat Kaya taraftarların sevgilisi yıldız futbolcunun bordo mavili takıma dönme ihtimali ile alakalı olarak sorulan soruya, “İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul’a gelince, ben Suudi Arabistan’a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin.” şeklinde cevap verdi.

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