Trabzonspor'da yeni yönetimin ilk bombası belli oldu! Nwakaeme için resmi açıklama, yıldız isimden paylaşım...

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan belli oldu. Karadeniz ekibinde tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan, 1129 oy alarak bordo-mavili kulübün 18'nci başkanı oldu.
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor’un 48’inci dönem yönetim kurulu ise şöyle oluştu:
Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı
Yeni yönetimin gelmesinin ardından transfer söylentileri hız kazanırken, yönetim kurulunda yer alan isimlerden Nevzat Kaya yaptığı açıklamalarla taraftarı oldukça heyecanlandırdı. Bordo-mavililerin eski yıldızı Anthony Nwakaeme ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Kaya, 34 yaşındaki oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Trabzon'da olduğu dönemde Nevzat Kaya ile yakın ilişkiler kuran Nwakaeme, Karadeniz'den ayrıldıktan sonra da Kaya'yla görüşmelere devam etti. Nijeryalı yıldız geçtiğimiz aylarda görüştüğü Nevzat Kaya'nın yöneticiliğini de tebrik etti. 34 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 3.Lig ekibi 1984 Muşspor'da başkanlık görevini yürüten Kaya'ya sosyal medya hesabında paylaştığı bir tebrik mesajı ile destek oldu. Nwakaeme, Nevzat Kaya için, "Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Bordo-mavililerin yıldızı Anthony Nwakaeme, kazanılan şampiyonlukta inanılmaz büyük bir rol oynadı. Nijeryalı futbolcu ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamamasının ardından Anthony Nwakaeme, bordo-mavililere veda etti.
34 yaşındaki sol kanat sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile anlaşma sağladı. Nijeryalı futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladığı Al Fahya'da bu sezon etkili bir performans sergiledi. Anthony Nwakaeme, Al Fahya'da 18 müsabakada forma şansı buldu ve 8 gol ile 3 asist üretti.
Nijeryalı futbolcu ile yakın dostluğuyla bilinen Nevzat Kaya, "İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul’a gelince, ben Suudi Arabistan’a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin" diye konuştu.