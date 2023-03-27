Trabzonspor'da yeni yönetimin ilk bombası belli oldu! Nwakaeme için resmi açıklama, yıldız isimden paylaşım...

NWAKAEME'DEN TEBRİK

Trabzon'da olduğu dönemde Nevzat Kaya ile yakın ilişkiler kuran Nwakaeme, Karadeniz'den ayrıldıktan sonra da Kaya'yla görüşmelere devam etti. Nijeryalı yıldız geçtiğimiz aylarda görüştüğü Nevzat Kaya'nın yöneticiliğini de tebrik etti. 34 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 3.Lig ekibi 1984 Muşspor'da başkanlık görevini yürüten Kaya'ya sosyal medya hesabında paylaştığı bir tebrik mesajı ile destek oldu. Nwakaeme, Nevzat Kaya için, "Tebrikler Başkan. Bu yolculukta başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.