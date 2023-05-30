Trafiğin akışına engel olan 3 kamyon sürücüsüne ceza yağdı

Görüntülerde yer alan sürücülere, toplamda 4 bin 518 lira para cezası verildi.

Olay, 26 Mayıs tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenler ilçesi TEM bağlantı yolu üzerinde trafiği durdurarak araç akışına engel olan kamyon sürücüleri sosyal medya hesaplarında o anları paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Trafiğin akışına engel olan kişilerin M.D., N.D. ve S.T. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde, şahıslara "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" suçundan 436 lira, "taşıt yolu üzerinde yavaşlamak belirtilen hız sınırı altında sürmek" suçundan 436 lira, "tehlikeli şerit değiştirmek" suçundan 951 lira ve "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyerek veya trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmak" suçlarından sürücülere toplamda 4 bin 518 lira cezai işlem uygulandı. Haklarında “Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme” suçundan adli işlem yapılan kamyon sürücülerinin serbest bırakıldığı öğrenildi.