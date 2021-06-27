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Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

27.06.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

EDİRNE (AA) - Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme süreci dolayısıyla pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yoğunluğu yaşandı.

Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İzinli olanlar dışında vatandaşların tedbirlere uyduğu görüldü. Kent genelinde sadece belirli noktalarda YKS yoğunluğu yaşandı.

Kırklareli'nde de YKS'ye gidenler ve zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkanlar kısa süreli yoğunluk oluşturdu.

Kentte Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde az sayıda yaya ve araç trafiği olduğu görüldü.

Tekirdağ'da, Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı

Trakya'da pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde YKS yoğunluğu yaşandı
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