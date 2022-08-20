SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Transferde problem çıktı! Dele Alli imzayı atacakken Beşiktaş'a engel oldular...

Transferde problem çıktı! Dele Alli imzayı atacakken Beşiktaş'a engel oldular...

20.08.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yeni sezona girdi ve oynadığı iki maçtan 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Transfer çalışmalarını Fransız çalıştırıcının istekleri doğrultusunda sürdüren siyah - beyazlı yönetimde gündeme orta saha oyuncusu Dele Alli gelmişti. Everton'da forma giyen Alli ile anlaşmaya varılmıştı ama İngiliz kulübü, yapılacak olan kiralık sözleşmede problem çıkardı. Beşiktaş'ın planı ise belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona bir galibiyet ve bir beraberlik ile başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda transfer harekatına devam ediyor. Siyah - beyazlı kulübün Fransız çalıştırıcısı, orta sahaya Everton'dan Dele Alli'nin transfer edilmesini istemiş ve yönetim de bu istekle beraber oyuncu için devreye girmişti.

HENÜZ RESMİYETE DÖKÜLEMEDİ

2022-08-05T032615Z_479591269_RC2FIV9Q0UEJ_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-EVE-ALLI

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Dele Alli'nin transferinde büyük mesafe kat etmesine rağmen henüz resmi imzayı attıramadı.

OPSİYON MADDESİNDE ANLAŞAMADILAR

2022-08-06T184631Z_1195783998_UP1EI861G5H1Y_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-EVE-CHE-REPORT

Bunun nedeni ise oyuncunun kulübü ile imzalanacak olan kiralık sözleşmede tarafların opsiyon maddesinde anlaşamamasının olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ TEKLİFİ

2022-08-13T131354Z_1147600097_UP1EI8D10R4C0_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-AVA-EVE-REPORT

Mukaveleye opsiyonu mutlaka ekletmek isteyen siyah - beyazlılar, 7 milyon Euro önermişti.

EVERTON ÇİFT HANEDEN İNMİYOR

2022-08-13T133641Z_1299310540_UP1EI8D11T3E2_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-AVA-EVE-REPORT

Ancak İngiliz kulübü birkaç sezon öncesine kadar 100 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Alli için çift haneli rakamlarda diretti.

KARTAL REVİZE ETTİ

2022-07-29T205532Z_902140067_UP1EI7T1M4I0P_RTRMADP_3_SOCCER-FRIENDLY-EVE-DYK-REPORT

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, teklifini 8 milyon Euro'ya yükseltti ve İngilizlerin vereceği cevabı beklemeye başladı.

DELE ALLI FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Dele Alli Valerien Ismael beşiktaş son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe için rest! Dünya yıldızı golcü geliyor

Fenerbahçe için rest! Dünya yıldızı golcü geliyor

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Ne yaptın Seferovic! "Hemen biletini kesin"

Ne yaptın Seferovic! "Hemen biletini kesin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! Yüzücü Derya Büyükuncu hakkında istenen ceza belli oldu

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

UEFA olağanüstü toplandı! 'Tokmak' skandalı sonrası karar "Maç iptali..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Doktorlar afalladı! 10 cm’lik paslı çivi çıktı

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Tereyağından gözünüzü ayırdığınız an patlar!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.