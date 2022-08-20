Transferde problem çıktı! Dele Alli imzayı atacakken Beşiktaş'a engel oldular...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona bir galibiyet ve bir beraberlik ile başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda transfer harekatına devam ediyor. Siyah - beyazlı kulübün Fransız çalıştırıcısı, orta sahaya Everton'dan Dele Alli'nin transfer edilmesini istemiş ve yönetim de bu istekle beraber oyuncu için devreye girmişti.

HENÜZ RESMİYETE DÖKÜLEMEDİ

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Dele Alli'nin transferinde büyük mesafe kat etmesine rağmen henüz resmi imzayı attıramadı.

OPSİYON MADDESİNDE ANLAŞAMADILAR

Bunun nedeni ise oyuncunun kulübü ile imzalanacak olan kiralık sözleşmede tarafların opsiyon maddesinde anlaşamamasının olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN İKİ TEKLİFİ

Mukaveleye opsiyonu mutlaka ekletmek isteyen siyah - beyazlılar, 7 milyon Euro önermişti.

EVERTON ÇİFT HANEDEN İNMİYOR

Ancak İngiliz kulübü birkaç sezon öncesine kadar 100 milyon Euro piyasa değerine ulaşan Alli için çift haneli rakamlarda diretti.

KARTAL REVİZE ETTİ

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş, teklifini 8 milyon Euro'ya yükseltti ve İngilizlerin vereceği cevabı beklemeye başladı.