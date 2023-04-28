Transferi olay olmuştu! Jorge Jesus kararını verdi, Fenerbahçe'de ilk ayrılık... Takımdan gönderiliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, sezonun sonuna yaklaşılırken transfer temasları da hızlanmış durumda. Zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, son oynanan İstanbulspor karşılaşmasında alınan 3-3'lük beraberlik sonrasında moraller hayli bozulurken kalan haftalar kayıpsız şekilde tamamlanmak isteniyor.
Sarı-Lacivertliler'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Zajc, Alioski, Valencia, Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmeleri sona ererken kadroda geniş bir revizyon bekleniyor. Öte yandan sözleşmesi devam eden bazı isimler için de ayrılık kararı alınması beklenirken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kararı neticesinde ilk ayrılık belli oldu.
Bu isim geçtiğimiz yaz büyük umutlar ile Hollanda ekibi PSV'den kiralanan ve devre arasında da kalıcı olarak transfer edilen Bruma... Yapılan anlaşma gereği oyuncunun bonservisini mecburen alan Fenerbahçe, 4.25 milyon euroluk bir yatırım yapmış ve bu hamleyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Büyük umutlarla transfer edilen Bruma, Sarı-Lacivertli formayla beklentilerin çok uzağında bir performans sergilerken yalnızca 5 maçta forma giyerek, 192 dakika sahada kalmıştı. Bu durumun ardından Portekizli futbolcudan verim alamayacağını anlayan Jorge Jesus, oyuncunun Braga'ya kiralanmasına onay vermişti.
Son maçlarda düzenli olarak forma giymeye başlayan Bruma, şu ana kadar Braga forması ile 15 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki hücumcunun performansından memnun olan Braga ise an itibarıyla satın alma opsiyonunu düşünüyor ve Fenerbahçe ile pazarlık yapmaya hazırlanıyor.