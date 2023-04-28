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Transferi olay olmuştu! Jorge Jesus kararını verdi, Fenerbahçe'de ilk ayrılık... Takımdan gönderiliyor

28.04.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son vermek isterken, transfer temaslarını da sıklaştırmış durumda. Sarı-Lacivertliler'de takıma katılacak isimler kadar bazı isimlerle de vedalaşılması beklenirken, Jorge Jesus'un kararı doğrultusunda ilk isim netleşti. İşte detaylar...

Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, sezonun sonuna yaklaşılırken transfer temasları da hızlanmış durumda. Zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe, son oynanan İstanbulspor karşılaşmasında alınan 3-3'lük beraberlik sonrasında moraller hayli bozulurken kalan haftalar kayıpsız şekilde tamamlanmak isteniyor.

İLK AYRILIK... 

İLK AYRILIK... 

Sarı-Lacivertliler'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte Zajc, Alioski, Valencia, Henrique ve İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmeleri sona ererken kadroda geniş bir revizyon bekleniyor. Öte yandan sözleşmesi devam eden bazı isimler için de ayrılık kararı alınması beklenirken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kararı neticesinde ilk ayrılık belli oldu.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU 

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU 

Bu isim geçtiğimiz yaz büyük umutlar ile Hollanda ekibi PSV'den kiralanan ve devre arasında da kalıcı olarak transfer edilen Bruma... Yapılan anlaşma gereği oyuncunun bonservisini mecburen alan Fenerbahçe, 4.25 milyon euroluk bir yatırım yapmış ve bu hamleyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

5 MAÇTA OYNAYABİLDİ

5 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Büyük umutlarla transfer edilen Bruma, Sarı-Lacivertli formayla beklentilerin çok uzağında bir performans sergilerken yalnızca 5 maçta forma giyerek, 192 dakika sahada kalmıştı. Bu durumun ardından Portekizli futbolcudan verim alamayacağını anlayan Jorge Jesus, oyuncunun Braga'ya kiralanmasına onay vermişti.

BRAGA'DA 3 GOL 3 ASİST 

BRAGA'DA 3 GOL 3 ASİST 

Son maçlarda düzenli olarak forma giymeye başlayan Bruma, şu ana kadar Braga forması ile 15 maça çıktı ve 3 gol ile 3 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki hücumcunun performansından memnun olan Braga ise an itibarıyla satın alma opsiyonunu düşünüyor ve Fenerbahçe ile pazarlık yapmaya hazırlanıyor.

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