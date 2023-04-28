Transferi olay olmuştu! Jorge Jesus kararını verdi, Fenerbahçe'de ilk ayrılık... Takımdan gönderiliyor

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Bu isim geçtiğimiz yaz büyük umutlar ile Hollanda ekibi PSV'den kiralanan ve devre arasında da kalıcı olarak transfer edilen Bruma... Yapılan anlaşma gereği oyuncunun bonservisini mecburen alan Fenerbahçe, 4.25 milyon euroluk bir yatırım yapmış ve bu hamleyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.