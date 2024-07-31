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Trendyol Süper Lig'in logosu ve kupası değiştirildi! ''Yeni logo, Türk futbolunun gücünü, tutkusunu ve yenilikçi kimliğini yansıtıyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
31.07.2024 18:51
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in yeni logosunu ve kupasını tanıttı. Bu sezon şampiyon olacak takım ilk kez yeni kupanın sahibi olacak.

Trendyol Süper Lig'de logo ve şampiyonluk kupası değiştirildi. TFF'den yapılan açıklamada yeni logo ve yeni kupa resmen duyuruldu.

"TÜRK FUTBOLUNUN GÜCÜNÜ, TUTKUSUNU VE YENİLİKÇİ KİMLİĞİNİ YANSITIYOR"

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"Futbolda 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi Trendyol Süper Lig'in logosu da yenilendi. Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonundan itibaren yeni logosu, yeni kupası ve yeni mottosu eşliğinde taraftarlarla buluşacak. Özgün ve etkileyici logo tasarımı, Türk futbolunun gücünü, tutkusunu ve yenilikçi kimliğini yansıtıyor."

ZAFERİ VE GÖNÜLDEN OYNANAN FUTBOLU SİMGELİYOR

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"Trendyol Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor. Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor. Trendyol Süper Lig takımlarının, tüm taraftarların ve paydaşların bu logo altında aynı değerler ve ortak bir amaç altında buluşup birleşmesi, fair-play içinde bu güzel oyunu daha da güzelleştirmesi bekleniyor."

UZUN VADELİ STRATEJİNİN YANSIMALARI

"Ulusal ve uluslararası deneyimi olan kurumlarla birlikte, Trendyol Süper Lig kulüplerimizin başkan, yönetici, pazarlama departmanları, yayıncı kuruluşlar, sponsorlar ve futbolun tüm paydaşlarıyla yapılan çalışmalar neticesinde, Avrupa'nın üst düzey ligleri ve UEFA turnuvaları değerlendirilerek yeni Trendyol Süper Lig logosu hayata geçirildi.

Türk futbolu; dinamik yapısı ve her geçen gün artan izleyici kitlesiyle Avrupa'nın önde gelen liglerinden biri olma hedefine koşar adımlarla ilerliyor. Trendyol Süper Lig'i sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da dikkatle takip edilen bir markaya dönüştürme vizyonu eşliğinde yenilikçi yaklaşımlarla somut adımlar atılıyor. Rekor artışla yenilenen yayın haklarıyla Avrupa'nın en değerli 6. ligi olan Trendyol Trendyol Süper Lig'in imajının yenilenmesi, yüzünün değişmesi futbolumuzun marka değerine katkıda bulunacak uzun vadeli bir stratejinin ilk yansımalarından biri olarak görülüyor."

MİLYONLARI PEŞİNDEN SÜRÜKLEYEN FUTBOL, BU LOGONUN ALTINDA TOPLANACAK

"Ülkemizde 7'den 70'i tutkuyla saran, milyonlarca insanın hayatının merkezinde yer alan büyülü dünyanın heyecanı, tutkusu artık yeni Trendyol Süper Lig logosu altında yeni mecralara taşınacak. Her yaştan, her kesimden insanı bir araya getiren, dostlukları pekiştiren, toplumun birleşme noktası olan futbolun yeni imajı çağın getirdiği değişime eşlik edecek."

SAHANIN BİRÇOK ALANINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILACAK

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"İlk etapta maç başlangıç seremonisinden maç sonu röportaj alanlarına kadar her alanda uygun düzenlemeler yapıldı. Her detayda Trendyol Süper Lig'in yeni logosuna ilham veren futbolun birleştirici gücü, rekabetin heyecanı, sevgi ve rakibe saygı vurgulandı."

YENİ LOGOYLA BİRLİKTE ŞAMPİYONLUK KUPASI YENİLENECEK

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"Trendyol Süper Lig şampiyonluk kupası da bu değişimle birlikte tamamen yenilendi. Yeni tasarımın en dikkat çekici noktası ise ligde sezon boyunca bu kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi olacak. Ayrıca yenilenen kurumsal kimlikle birlikte yeni sponsorluk alanları geliştirerek, Trendyol Süper Lig kulüplerimize yeni kaynaklar sağlanması amaçlanıyor."

TRENDYOL SÜPER LİG'İN YENİ SLOGANI "FUTBOL AŞKINA" OLDU

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"Tüm bu vizyon ve değerleri özetleyen "Futbol Aşkına", Trendyol Süper Lig'in yeni sloganı oldu. Bu slogan, sahada gösterilen mücadeleyi, tribünlerde yaşanan coşkuyu ve her futbolseverin yüreğinde taşıdığı sevgiyi ifade ediyor."

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YENİ LOGO'NUN KULLANILACAĞI YERLER

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Süper Lig logo kupa
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