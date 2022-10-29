Tsubasa görse kıskanır! İsmail Köybaşı'nın attığı gol, izleyenleri büyüledi...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka; Göztepe'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, maça damgasını İsmail Köybaşı vurdu. Sarı - kırmızılıların sezon başında Trabzonspor'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Köybaşı, attığı gollerle sosyal medyanın gündemine oturdu.

HAVADA YAPTIĞI VURUŞLA GOLÜ ATTI

Karşılaşmanın 15. dakikasında gelişen Göztepe atağında Yasin Öztekin, sol kanattan arka direğe yaptığı orta ile İsmail Köybaşı'nı gördü. Şık bir göğüs kontrolü ile rakibini ekarte eden Köybaşı, topu havada makas vuruşu yaparak ağlara gönderdi ve golün ardından büyük sevinç yaşadı.

"TSUBASA GİBİ"

İsmail Köybaşı'nın golü sonrasında sosyal medyadaki futbolseverler, "Tsubasa gibi attı" yorumlarında bulundular. Tecrübeli futbolcu, müsabakanın 58. dakikasında bir gol daha kaydetti ve performansıyla alkış aldı.