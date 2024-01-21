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  4. Tuba Büyüküstün gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızlarını paylaştı! "Annelerinin aynısı"

Tuba Büyüküstün gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızlarını paylaştı! "Annelerinin aynısı"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 14:55 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Toprak ve Maya ile fotoğraf paylaştı. Güzel oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler "Annelerinin aynısı olmuşlar" yorumlarından bulundu.

Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunan Tuba Büyüküstün sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında evlenmiş ve altı yılın sonunda boşanma kararı almıştı. Bu evlilikten Saylak - Büyüküstün çiftinin Maya ve Toprak isimlerinde ikiz kızları bulunuyor.

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Oyuncu Büyüküstün kızlarını gözlerden uzak büyütse de zaman zaman son hallerini paylaşıyor. 2012'de doğan ikiz kızlarını gözlerden uzak büyütmeye çalışan Büyüküstün kızlarını son hallerini paylaştı.

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Ünlü oyuncu, "Gururlu anne. Kendi doğumgünümmüşçesine ama haksız da değilim, doğurduğum gün. 12 yıl önce. 12 yıl... Muhteşem bir yolculuk. Sevginin her haliyle çepeçevre" mesajını yazdı.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak büyümüş halleri ve annelerine benzerlikleriyle dikkat çekti.


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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
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