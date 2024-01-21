Tuba Büyüküstün gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızlarını paylaştı! "Annelerinin aynısı"

Oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları bulunan Tuba Büyüküstün sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında evlenmiş ve altı yılın sonunda boşanma kararı almıştı. Bu evlilikten Saylak - Büyüküstün çiftinin Maya ve Toprak isimlerinde ikiz kızları bulunuyor.
Oyuncu Büyüküstün kızlarını gözlerden uzak büyütse de zaman zaman son hallerini paylaşıyor. 2012'de doğan ikiz kızlarını gözlerden uzak büyütmeye çalışan Büyüküstün kızlarını son hallerini paylaştı.
Ünlü oyuncu, "Gururlu anne. Kendi doğumgünümmüşçesine ama haksız da değilim, doğurduğum gün. 12 yıl önce. 12 yıl... Muhteşem bir yolculuk. Sevginin her haliyle çepeçevre" mesajını yazdı.
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak büyümüş halleri ve annelerine benzerlikleriyle dikkat çekti.