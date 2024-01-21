Tuba Büyüküstün gözlerden uzak büyüttüğü ikiz kızlarını paylaştı! "Annelerinin aynısı"

Ünlü oyuncu, "Gururlu anne. Kendi doğumgünümmüşçesine ama haksız da değilim, doğurduğum gün. 12 yıl önce. 12 yıl... Muhteşem bir yolculuk. Sevginin her haliyle çepeçevre" mesajını yazdı.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında evlenmiş ve altı yılın sonunda boşanma kararı almıştı. Bu evlilikten Saylak - Büyüküstün çiftinin Maya ve Toprak isimlerinde ikiz kızları bulunuyor.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.