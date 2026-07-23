Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde Hint keneviri yetiştirildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlenen adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ile bir miktar esrar ele geçirildi.

KARAR VERİLDİ

Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Eren Kazım Akay tutuklandı, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır