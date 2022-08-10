TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İzmir Ortaokul Yaz Okulu Projesi'nin kapanışı dolayısıyla program düzenlendi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaz okulunda eğitim alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, şiir ve ilahiler seslendirdi.

Eminoğlu, geçen yıl İzmir'de 1000 civarında olan öğrenci sayısının bu yıl 6 bin 700'e çıktığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tablonun geleceğe verilecek en büyük mesaj olduğunu dile getiren Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak bu sene 81 ilde 120 bin öğrencimizle yaz okullarımızı tamamlamış olduk. Bu yaz okullarında öğleye kadar milli manevi değerler eğitimlerini, öğleden sonra da sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle fiziksel gelişiminize katkı sağlamış oldunuz. Yeni döneme çok hazır bir şekilde inşallah girmiş olacaksınız. Önümüzdeki ay okullar açılıyor. Özellikle son 20 yılda Türkiye'mizin yapmış olduğu çok ciddi hamlelerle başta Milli Teknoloji Hamlesiyle, İHA'larıyla, SİHA'larıyla, yerli otomobille, yerli uçağıyla, yerli gemisiyle bugün bölgesinde güç olan bir Türkiye'den ve küresel güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte tam bu noktada buradaki genç kardeşlerimize çok ciddi bir misyon yükleniyor. Gençlerimiz yazılımda, robotikte, kodlamada, mühendislik alanlarında kendilerini geliştirecek. Başta bu ülke olmak üzere, bu coğrafyaya, bu millete, bu ümmete en güzel hizmeti inşallah sizler vereceksiniz."

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.