YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

10.08.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İzmir Ortaokul Yaz Okulu Projesi'nin kapanışı dolayısıyla program düzenlendi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yaz okulunda eğitim alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, şiir ve ilahiler seslendirdi.

Eminoğlu, geçen yıl İzmir'de 1000 civarında olan öğrenci sayısının bu yıl 6 bin 700'e çıktığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu tablonun geleceğe verilecek en büyük mesaj olduğunu dile getiren Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye Gençlik Vakfı olarak bu sene 81 ilde 120 bin öğrencimizle yaz okullarımızı tamamlamış olduk. Bu yaz okullarında öğleye kadar milli manevi değerler eğitimlerini, öğleden sonra da sportif, sanatsal, kültürel etkinliklerle fiziksel gelişiminize katkı sağlamış oldunuz. Yeni döneme çok hazır bir şekilde inşallah girmiş olacaksınız. Önümüzdeki ay okullar açılıyor. Özellikle son 20 yılda Türkiye'mizin yapmış olduğu çok ciddi hamlelerle başta Milli Teknoloji Hamlesiyle, İHA'larıyla, SİHA'larıyla, yerli otomobille, yerli uçağıyla, yerli gemisiyle bugün bölgesinde güç olan bir Türkiye'den ve küresel güç olma yolunda ilerleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. İşte tam bu noktada buradaki genç kardeşlerimize çok ciddi bir misyon yükleniyor. Gençlerimiz yazılımda, robotikte, kodlamada, mühendislik alanlarında kendilerini geliştirecek. Başta bu ülke olmak üzere, bu coğrafyaya, bu millete, bu ümmete en güzel hizmeti inşallah sizler vereceksiniz."

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş de katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

TÜGVA'nın İzmir'deki "Yaz Okulu Projesi"nin finali yapıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 10 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:14
Öğle
13:22
İkindi
17:10
Akşam
20:20
Yatsı
21:47

İzmir Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Çarşamba

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Tamer Eczanesi
Balcova
Evin Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Mahur Eczanesi
Bayrakli
Zirve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.