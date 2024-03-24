Turabi'nin sözleri gündem oldu! Acun Ilıcalı ile arasında neler yaşandı?

Yarışmadan ayrılmadan önce, düşük enerjisi, sessiz halleri yüzünden gündeme gelen Turabi'nin Acun Ilıcalı ile arası mı açıldı?

Survivor All Star 2024'e veda eden Bozok Gören'in ardından bir paylaşım yapan Turabi ilginç ifadeler kullanarak yine adından söz ettirdi.

"Bence şimdiden Acun abiyle 2025 sezonu için anlaşmalısın" diye Turabi "Bir adamın ağabeyisinin baş düşmanlarıyla fingirdeşmesine tanık olması, en büyük acılardan biri" ifadelerini kullandı.

Turabi daha bombayı ise sona sakladı ve şunları yazdı: