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Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

26.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

EDİRNE (AA) -Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, Dünya Ayçiçeği Derneği tarafından 4 yılda bir verilen ve "Ayçiçeği Nobeli" olarak nitelenen "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü.

Ayçiçeği üzerine önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Kaya, ödülünü Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 20. Uluslararası Ayçiçeği Konferansı'nda gerçekleştirilen törenle aldı.

Kaya, AA muhabirine ödülü almanın gururunu yaşadığını söyledi.

"Pustovoit Ödülü"ne ilk kez bir Türk bilim insanının layık görüldüğünü ifade eden Kaya, Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Merkezi Fransa'da olan Dünya Ayçiçeği Derneği'nin ayçiçeği alanında üstün başarı gösteren bilim insanlarını ödüllendirdiğini anlatan Kaya, "Ödül her 4 yılda bir veriliyor ve ayçiçeğinin nobeli olarak adlandırılıyor. Ayçiçeği alanında çalışan bir bilim insanının alabileceği en büyük ödül. Dünya Ayçiçeği Derneği, 4 yılda bir uluslararası alanda başarılı çalışmalar yapan bilim insanlarına bu ödülü veriyor. Ödülü aldığım için çok sevinçliyim, benim kariyerimde alabileceğim en anlamlı ödül." ifadelerini kullandı.

Kaya, 2012-2016 yıllarında Dünya Ayçiçeği Derneği'nin dönem başkanlığını yaptığını da hatırlatarak ayçiçeği alanında öncü çalışmalar yapmak için emek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

Türk bilim insanı, ayçiçeği üzerine çalışmalarıyla "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü

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