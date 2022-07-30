TÜRK-İŞ'ten kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret

TÜRK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyeleri, konfederasyonun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyen Atalay ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Atalay, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin aziz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin en eski ve en büyük işçi örgütü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 70'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle saygımızı sunmak üzere huzurunuzdayız.

Çalışma yaşamının iki önemli tarafı olan işçi ve işveren ilişkilerinin dengeli bir zeminde sürdürülmesi açısından, toplu sözleşmeli sendikal örgütlülük zaruridir. 15 milyonu aşkın sigortalı işçinin bulunduğu ülkemizde, sendikalaşma oranı sadece yüzde 14'ler seviyesindedir. Tüm kesimlerin, bu olumsuz tablodan kendilerine pay çıkartması gerekmektedir. Sendikal örgütlülüğün olmadığı yerde işçi hak ve özgürlüklerinden de söz edilemez. Önümüzdeki yıl 100'üncü yaşını kutlayacak Cumhuriyetimizin kazanımları, nesilden nesile aktarılan toplumsal birikimle daha iyi anlaşılmaktadır. Sanayiye dayalı kalkınma modeli ve bu model ekseninde düzenlenen çalışma ilişkilerinin inşası da, Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarındandır. Yani çağdaş çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi Cumhuriyet devrimlerinin sayesinde olmuştur.

TÜRK-İŞ, çalışma ilişkilerinin uyum içinde devam etmesi amacıyla yalnızca üyesi olan işçilerin değil, ülkemizdeki tüm ücretli çalışanların hak ve çıkarlarının korunup kollanması hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. İşçilerin, emekçilerin üretilen refahtan hakça pay almaları, ailelerinin yaşam koşullarını insan onuruna yakışır seviyede tesis etmeleri, ülkemizin aydınlık geleceğinin inşası açısından olmazsa olmazdır. Refahın hakça paylaşılmadığı yerlerde toplumsal huzur da tesis edilemez.

TÜRK-İŞ, üretilen refahın hakça paylaşılması ve toplumsal huzurun tesisinde ülkemiz açısından önemli bir yere sahiptir. Bizler, sendikal mücadelede bayrağı önceki nesillerden devralarak bugünlere, TÜRK-İŞ'in 70'inci yılına getirme onurunu yaşadık. Bizden sonraki kuşaklar da bu bayrağı daha ileriye taşıyacaklardır. Ruhun şad olsun."