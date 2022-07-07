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Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

07.07.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılay Kadın Kolları üyeleri, Kardeş Aile Projesi kapsamında belirledikleri aileleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını gideriyor.

Türk Kızılay kadın gönüllüleri, oluşturdukları ekiplerle yaşam mücadelesi veren kadın, yaşlı ve çocukların elinden tutuyor, yalnızlıklarını paylaşıyor, temizliklerini ve alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Kardeş Aile Projesi kapsamında yedi bölgede bulunan 184 Türk Kızılay kadın il ve ilçe teşkilatı, kardeş ailelerini Kurban Bayramı'nda da yalnız bırakmadı.

Tokat'ta proje kapsamında 4 aileyi ziyaret eden Türk Kızılay Tokat Kadın Kolları üyeleri, evlerin temizliğini yaptı, gıda ve giyim yardımında bulundu.

Tokat Kadın Kolları Başkanı Hilal Koçoğlu, AA muhabirine, projenin yaklaşık 4 ay önce uygulamaya konulduğunu söyledi.

Koçoğlu, "İhtiyaçlı olması gerekmiyor. Maddi olanağı yerindedir ama sohbet edecek bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Biz hem sohbet ediyoruz hem ihtiyaçlarını gideriyoruz. Projenin dışında ihtiyaçlı başka ailelerimizi de elimizden geldiğince ziyaret etmeye çalışıyoruz." dedi.

Aileleri en az ayda bir kere ziyaret etmeye çalıştıklarını vurgulayan Koçoğlu, "Alan elle veren eli nasıl buluşturabiliriz, sahadaki görevimiz bu. Nakdi yardımlarımız, fitre yardımları, adak bağışlarımız, kıyafetle yardımlarımız oluyor. Bazen aracımızla hastaneye götürdüğümüz hastalarımız da oluyor." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Türk Kızılay Tokat Şube Başkanı Faruk Delen de katıldı.

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayın kadın gönüllüleri "kardeş aileleri"nin ihtiyaçlarını karşılıyor

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