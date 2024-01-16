Türkiye'de estetik olan Hannah Elizabeth Love Island'a döndü! Müstehcen yarışmanın ilk gününe damga vurdu

Müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası yarışması All Star ile ekranlara döndü. Daha önce kameralar önünde seks bile yapan yarışmacılarla tanınan şov programında eski yarışmacılar yeniden boy gösterdi.
Love Island All Stars izleyicileri, Hannah Elizabeth'in akıl almaz görünümü karşısında şok oldular.
2015'te ilk seriyi kazanan 33 yaşındaki oyuncu, Kasım 2022'de Türkiye'ye gittikten sonra geçirdiği 'Bratz bebeği' yüz ameliyatı ardından bambaşka biri oldu.
Yarışmacı villaya yeşil bikinisiyle girerken göğüslerinin yanı sıra değişimini de sergiledi. Ancak yarışmacının yaşı sosyal medyayı salladı.
Hannah'ın yaşını duyanlar 'Hannah 33 yaşında olamaz, 40'lı yaşlarında olduğunu sanıyordum' yorumlarında bulundu.
Kimi ise yarışmacının göğüslerini fazla büyüttüğü görüşündeydi.