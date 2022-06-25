YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

25.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illeri ve KKTC'den 400'den fazla klasik otomobil katılıyor - 1980'li yıllarda ABD'de çekilen ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan televizyon dizisi "Kara Şimşek"te kullanılan otomobil festivalin gözdesi oldu

Türkiye'nin farklı illeri ve KKTC'den 400'den fazla otomobilin katıldığı Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı.

Altındağ Belediyesi, Antika Otomobil Federasyonu ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük "Klasik Otomobil Festivali", Başkent Millet Bahçesi'nde ziyarete açıldı.

Klasik otomobil severleri bir araya getiren festival bugün ve yarın gezilebilecek.

Festivalin açılış töreninde bir konuşma yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, tarihi değeri olan her şeye büyük özen gösterdiklerini belirterek, nostaljik otomobillerin yer aldığı festivali Altındağ'da düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Fikir ilk ortaya çıktığında bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediklerini dile getiren Balcı, "Böyle tarihi bir mekanda klasik otomobilleri ağırlamak bizim için ayrı bir onur. Bu yıl ilkini yapıyoruz, eksiklerimiz hatalarımız olabilir ama inşallah bundan sonra, buradan aldığımız notlarla daha büyüğünü, daha iyisini yapacağız." dedi.

Antika Otomobil Federasyonu Başkanı İlker Tayalı da amaçlarının klasik otomobilleri geçmişten bugüne taşımak olduğunu belirterek, "Bunlar çok meşakkatli görev bizler için. Çünkü klasik araçların bakımları ve yedek parça temini çok zor. Otomobilleri ayakta tutabilmek için çok zaman ve maddi manevi emek harcıyoruz." diye konuştu.

Asıl sorunlarının ise "Klasik otomobil" tanımının Trafik Kanunu'nda yer almaması olduğunu dile getiren Tayalı, Avrupa ve ABD'de 30 yaş üzerindeki araçların "klasik" sayıldığını aktardı. Klasik araçları gelecek nesillere taşımak istediklerini belirten Tayalı, kanundaki düzenlemenin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.

- Kara Şimşek'e yoğun ilgi

İki gün sürecek festivalde en büyük ilgiyi ise 1982-1986 yılları arasında ABD'de çekilen, Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanarak popüler olmuş efsanevi televizyon dizisi "Kara Şimşek"te kullanılan otomobil gördü.

Katılımcılar tüm fonksiyonları hala çalışır durumda olan otomobille hatıra fotoğrafları çektirdi.

Öte yandan festivali gezen katılımcılar en beğendiği otomobile cep telefonları aracılığıyla oy verebiliyor. "QR Kod" sayesinde verilen oylarla, festivalin en güzel otomobili seçilecek.

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

- Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale, Türkiye'nin çeşitli illeri ve KKTC'den 400'den fazla klasik otomobil katılıyor - 1980'li yıllarda ABD'de çekilen ve Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan televizyon dizisi "Kara Şimşek"te kul

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Türkiye Klasik Otomobil Festivali Ankara'da başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Namaz Vakitleri 26 Haziran Pazar

İmsak
03:19
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.