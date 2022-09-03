YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

03.09.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Türkiye MotoFest etkinliğinde konser düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı.

Mary Jane ve Koray Avcı, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinde Mary Jane ve Koray Avcı sahne aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
etkinlik

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:33
Yatsı
20:54
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Dünya bu olayı konuşuyor! Herkesin içinde yüzüne silah doğrulttu

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.