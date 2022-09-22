Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı, Kastamonu'da başladı

Kastamonu'da İstamonu Fuarcılık tarafından Kuzeykent Fuar Alanı'nda organize edilen ve kamu kurumlarının yanı sıra turizm, ahşap, bilişim, çevre, enerji, elektrik, eğitim, gıda, inşaat, makine, maden, mimarlık, otomotiv, plastik, sağlık, tarım ve tekstil sektörünün temsilcilerinin katıldığı Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı başladı.

Orta Doğu ülkelerinden katılımcılarla Türk firmalarını bir araya getiren fuar, 24 Eylül'e kadar açık kalacak.

Fuarın açılış programında Madenciler Korosu konserinin ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonuluların her zaman devleti ve milletinin yanında olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınının ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya ticaret dengelerini değiştirdiğine işaret eden Destici, "Başta gıda olmak üzere pek çok ham maddenin sıkıntısı çekilmeye başlandı. Fiyatlar anormal şekilde yükseldi. Bundan ülkemiz ve bölgemiz de etkilendi. Türkiye, bölgenin lokomotif ülkesi olması hasebiyle dünyanın yaşadığı bu ekonomik krizi hem vatandaşına daha az hissettirerek hem de bölgesine öncü olmanın sağladığı avantaj ve sorumlulukla üzerine düşeni yaptı." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelere yardım eden bir ülke olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi maskeye ulaşmakta sıkıntı çeken ülkelere maske gönderdi. Aşısını üretmeden kendi tedarik ettiği aşılardan, aşıya ulaşamayan kardeş ve soydaş ülkelere, Afrika ülkelerine aşı gönderdi. Türkiye devleti ve Türk milleti, meselelere sadece ekonomik ve çıkar ilişkisi açısından değil, bir medeniyetin temsilcisi olması hasebiyle hem soydaş ve dindaş coğrafyalara el uzatmak hem de tarihten gelen, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle hareket etti. Türk devleti ve Türk milletini güçlü kılan ve diğer medeniyetlerden ayırıp bir adım ileri çıkaran buydu."

Destici, bu tür fuarların ticareti geliştirmek açısından önemli olduğunu dile getirerek, "Bu tür fuarlar hem kardeşliğimizi hem dostluğumuzu pekiştiriyor hem de ticaret hacmimizin yukarılara çıkmasına vesile oluyor. Bu fuara katılan iş adamlarımıza, firmalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı da fuarların, farklılıkların bir araya gelmesi, teknolojinin takibi ve yeni pazarların oluşması gibi pek çok alanda önemli etkisinin bulunduğuna dikkati çekti.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, ekonomik krizler, bunların hepsi dünyadaki bütün ülkeleri bir teste tabi tuttu. Bizim memleketimiz bu testi başarıyla geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tahıl koridoru diyoruz. Dünyadaki bütün ülkelerin gıpta ile baktığı diplomasi başarısıdır. Hem yurt dışı hem de yurt içerisinde bu krizlerin hepsinin üstesinden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde geçmiş olduk. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak krizlerde vatandaşımızın gıdaya ulaşması ile ilgili herhangi bir sorun olmaması için elimizden geleni yaptık."

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ise fuarların Orta Doğu ile ticareti geliştirmek ve Batı Karadeniz'in potansiyelini ortaya koymak açısından önem taşıdığını anlatarak, "Ama bu fuarları daha profesyonel yapalım. Yurt dışından buraya firmalar getirelim. Kastamonu'nun güzelliklerini herkese göstermek istiyoruz. Batı Karadeniz'deki 8 ilimizin toplam ihracatı 2021 yılında 2,7 milyar dolar. Zonguldak 1. sırada, Kastamonu önde gelen illerimizden bir tanesi. Kastamonumuzun ihracatı geçen yıl 385 milyon dolar. Yeter mi? Tabii ki yetmez. İhracatı artırmamız lazım. Bu açıdan bu fuarlar çok önemli." diye konuştu.

Kastamonu Valisi Avni Çakır da fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Fuarlar, taraflar arasında ticaretin ve ticari ilişkilerin geliştiği, iş birliği fırsatlarının hayata geçirildiği, yatırım olanaklarının oluştuğu önemli ekonomik buluşmalardır. Türk ve Orta Doğu iş aleminin bu fuar ile ilimizde bir araya gelmesi ve iş potansiyeli olan farklı sektörlerde yeni ticari köprülerin kurulacak olmasından dolayı son derece memnunuz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise organizasyonun Kastamonu için önemli olduğunu belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz de 5 bin metrekare alanda 18'i kamu kurumu, 91'i özel sektör şirketi olmak üzere 109 kuruluşun fuara katıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, fuar alanı gezildi.