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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

01.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70 - Aliağa Petkimspor: 79

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Erşan Kartal, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison (23), Brown (2), Altan Erol (10), Rogkavopoulos (19), Tomazs Gielo (6), Arca Tülüoğlu (2), Ayberk Olmaz (4), Burak Eşlik, Muhammed Doğan Şenli (4)

Aliağa Petkimspor: Melson (14), Prewitt (19), İsmail Cem Ulusoy (8), Simmons (20), Aldridge, Ege Arar (2), Webster (14), Nuster Yıldırım, Dorukhan Engindeniz (2)

1. Periyot: 17-23

Devre: 38-46

3. Periyot: 52-64​​​​​​​

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DENİZLİ (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'a 70-79 yenildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 70 - Aliağa Petkimspor: 79

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol aliağa petkimspor

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