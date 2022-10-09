Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Yiğit Gönültaş
Aliağa Petkimspor: Prewitt 16, İsmail Cem Ulusoy 15, Melson 20, Aldridge 5, Simmons 8, Ege Arar, Webster 7, Nusret Yıldırım 2, Dorukhan Engindeniz 6, Murat Meriç Kuntker
Anadolu Efes: Micic 17, Buğrahan Tuncer 14, Bryant 15, Polonara 9, Zizic 12, Doğuş Balbay, Clyburn 15, Egemen Güven 2, Egehan Arna 5, Erten Gazi, Karahan Tuan Efeoğlu
1. periyot: 26-22
Devre: 48-45
3. periyot: 62-64
İZMİR (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 89-79 mağlup etti.
Her iki ekibin de 3 sayılık basketler bulduğu ilk 7 dakikalık bölümü 18-18 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Prewitt ve Melson'la 3 sayılık basketler bulmaya devam eden Aliağa Petkimspor, ilk periyodu 26-22 önde bitirdi.
İkinci periyoda Webster ve Nusret'in basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 14. dakikada Dorukhan'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 35-24. Farkın azaltan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkimspor, son 3 dakikasına 41-35 üstün girdiği devreyi 48-45 galip tamamladı.
Üçüncü periyoda 10-0'lık seriyle başlayan ve 55-48 üstünlük kuran Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasına 57-55 önde girdi. Konuk ekip periyodu 64-62 üstün bitirdi.
Son periyodun başında rakibine sayı şansı tanımayan Anadolu Efes, Clyburn ve Buğrahan'ın basketleriyle 35. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 85-67. Anadolu Efes müsabakadan 89-79 galip ayrıldı.
- Aliağa Petkimspor: 79 - Anadolu Efes: 89
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