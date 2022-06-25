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Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

25.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun takviminde yer alan organizasyon Asarlık Mevkii Caresse Bodrum sahilinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular 7 farklı kategoride mücadele edip flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri sergileyerek puan topladı.

Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleri ile izleyicilere şölen yaşatan yarışlar pro open, pro stock (0-179 beygir), pro stock (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, flyboard ve drag sınıflarında gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada su jeti sınıfında 10'u kadın 42 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, gazetecilere, federasyon olarak su sporlarına çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Yarışmaya kadın sporcuların da ilgi gösterdiğini aktaran Uçar, "Gelecek vadeden sporcularımız da tüm izleyicilere heyecanlı anlar yaşatıyor olacak. Güzel bir organizasyon bu lokasyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi seyirci kapasitesinin de yüksek olması. Seyir zevki çok yüksek olan bir branş." diye konuştu.

Şampiyona yarın yapılacak ikinci gün etap yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da başladı

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