Mücadelenin Süpermoto Open kategorisinde birinciliği Ata Kahvecioğlu elde etti. Diğer kategoriler 85cc'de Egehan Çalhan, 65cc'de Enes Çağan Çakır, 50 cc'de ise Poyraz Bor birinci oldu.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı

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