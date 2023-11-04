Tuzlaspor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! 'Rus bahis sitesinde 475 bin TL'lik bahis yapıp milyonlar kazandılar'

İstanbul ekibi Tuzlaspor son günlerde gündemden düşmezken, geçtiğimiz haftalarda kendi taraftarına 4 bin lira, rakip takım taraftarına 5 bin liradan sattığı ve tükenmiş olarak gözüken maç biletleri ile gündeme gelmişti.
Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Ağırel Tuzlaspor için bu kez bambaşka bir iddia gündeme getirdi. Ağırel köşesinde Tuzlaspor’un Keçiören’i 90+5’nci dakikada 2-0 yendiği maçta, Rus bahis sitesine “Tuzlaspor -1 handikap ile kazanır” ihtimaline 475 bin lira oynayan bir kişi 4 milyon 750 bin TL kazandığını öne sürdü.
Tuzlaspor daha önce de sattığı fahiş bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Kendi taraftarına 4 bin lira, rakip takım taraftarına 5 bin liradan sattığı ve tükenmiş olarak gözüken maç biletleri ile gündeme gelen Tuzlaspor için kara para iddiaları ortaya atılmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu iddialar sonrası yaptığı açıklamada "Bir hakem istifa etti, bir hakem eşinden açıklama geldi. Alper Ulusoy, bugün aldığı maça devam ediyor. Finansal açıklamalar var. Kara para aklama gibi... Seyirci sayıları ve bilet paraları veriliyor, tribünler tıklım tıklım deniyor ama stadyuma bakıyorsunuz, bomboş." ifadelerini kullandı.
Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı iddiaları yalanladı. İlhanlı Halk TV yayınında şunları söyledi:
“Bizim taraftarımız olmadığı için ve rakip takım taraftarlar gelip baskı kurmasın diye biletleri, evet doğrudur, 50 bin lira yaptım, 30 bin lira yaptım. Ama herhangi bir satış olmadı. Olmayan bir satışın varmış gibi; bu şekilde kara para aklanıyor ve benim bahis şirketimin paralarının burada döndüğünü belge olmadan Murat Bey vicdanen nasıl söyleyebiliyor? İspatlamaya davet ediyorum. İspatlamıyorsa bunun bedeli çok ağır olur! Belgesini koysun iki kulübü ona hediye edeceğim”
“Keçiören-Tuzlaspor maçı. Tuzlaspor bu maçı 2-0 kazandı. Maçı izledim. Çekişmeli bir maç oldu. 90+5. dakikada Tuzlaspor attığı 2. gol ile maçı kazandı. Ne var bunda? Bence de bir şey yok. Ama bir tesadüf var.”
“Sanal bahis sitelerini taradım. Hangi maçlara ne bahisler oynanıyor diye. Tesadüf bu ya karşıma Keçiören-Tuzlaspor maçına oynanmış bir bahis düştü. Rus bahis sitesinde bahisi yapan kişi 475 bin TL yatırmış, “Tuzlaspor kazanır” demiş. Bahis sitesinin oranı 1’e 10. Yani Tuzlaspor kazanırsa 1 lira yatırdığınız para karşılığında 10 lira kazanacaksınız. Maçı Tuzlaspor kazandığı için bahis oynayan da 4 milyon 750 bin TL kazanmış.”
“Neden böyle yüksek bir oran verdiğine baktığımda ise meğer bahis oynayan kişi “Tuzlaspor kazanır” dememiş. Tuzlaspor “-1 handikap ile kazanır” ihtimaline oynamış. Yani “Tuzlaspor en az 2-0 kazanır” bahsine girmiş. Büyük iddia oynamış ve kazanmış. Büyük bir parayı riske etmiş. Bilet numarası “42356063266”, oynama saati 08.10/09.40.”
“Acaba bu oynayan nereden oynamış diye baktım. IP adresinden oynanan yerin Bulgaristan Sofya olduğunu gördüm. Sanal bahis, Bulgaristan... Sakın aklınıza kötü bir şey getirmeyin. Tesadüf bunlar. Zira sayın başkanı aradım sordum.”
Öte yandan Murat Ağırel, Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı’nın Bulgaristan merkezli bir bahis sitesine hissedar olduğunu öne sürdü.
“Oynanan bahsi söyledim. “Maçı izledin mi? Bizim futbolcumuza kırmızı kart gösterdiler” dedi. Ben de kendisine “Rakip takıma da iki tane kırmızı kart gösterildi” dedim.