Tuzlaspor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! 'Rus bahis sitesinde 475 bin TL'lik bahis yapıp milyonlar kazandılar'

İstanbul ekibi Tuzlaspor son günlerde gündemden düşmezken, geçtiğimiz haftalarda kendi taraftarına 4 bin lira, rakip takım taraftarına 5 bin liradan sattığı ve tükenmiş olarak gözüken maç biletleri ile gündeme gelmişti.

BAHİS İDDİASI

Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Ağırel Tuzlaspor için bu kez bambaşka bir iddia gündeme getirdi. Ağırel köşesinde Tuzlaspor’un Keçiören’i 90+5’nci dakikada 2-0 yendiği maçta, Rus bahis sitesine “Tuzlaspor -1 handikap ile kazanır” ihtimaline 475 bin lira oynayan bir kişi 4 milyon 750 bin TL kazandığını öne sürdü.

FAHİŞ BİLET FİYATLARI

Tuzlaspor daha önce de sattığı fahiş bilet fiyatlarıyla gündeme gelmişti. Kendi taraftarına 4 bin lira, rakip takım taraftarına 5 bin liradan sattığı ve tükenmiş olarak gözüken maç biletleri ile gündeme gelen Tuzlaspor için kara para iddiaları ortaya atılmıştı.

ALİ KOÇ: TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM, STADYUM BOŞ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu iddialar sonrası yaptığı açıklamada "Bir hakem istifa etti, bir hakem eşinden açıklama geldi. Alper Ulusoy, bugün aldığı maça devam ediyor. Finansal açıklamalar var. Kara para aklama gibi... Seyirci sayıları ve bilet paraları veriliyor, tribünler tıklım tıklım deniyor ama stadyuma bakıyorsunuz, bomboş." ifadelerini kullandı.

ONURSAL BAŞKAN İDDİALARI REDDETTİ

Tuzlaspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı iddiaları yalanladı. İlhanlı Halk TV yayınında şunları söyledi:

“Bizim taraftarımız olmadığı için ve rakip takım taraftarlar gelip baskı kurmasın diye biletleri, evet doğrudur, 50 bin lira yaptım, 30 bin lira yaptım. Ama herhangi bir satış olmadı. Olmayan bir satışın varmış gibi; bu şekilde kara para aklanıyor ve benim bahis şirketimin paralarının burada döndüğünü belge olmadan Murat Bey vicdanen nasıl söyleyebiliyor? İspatlamaya davet ediyorum. İspatlamıyorsa bunun bedeli çok ağır olur! Belgesini koysun iki kulübü ona hediye edeceğim”

İŞTE MURAT AĞIREL'İN İDDİALARI

