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UEFA Avrupa Ligi'nde olay var! Kaleci, sahaya giren taraftarla yumruk yumruğa kavga etti...

23.02.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi PSV ile İspanya ekibi Sevilla karşı karşıya geldi. Müsabakanın son dakikalarında sahalarda görmek istemeyeceğimiz bir olay yaşandı. Yeşil zemine atlayan bir taraftar, Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldırdı. File bekçisi üstüne gelen holiganı savuşturdu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında PSV ile Sevilla kozlarını paylaştı. Philips Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hollanda temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ancak ilk maçı 3-0 kazanan Sevilla, turu geçen taraf oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Luuk de Jong ve 90+5. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan olay ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

TARAFTAR SAHAYA DALDI, KALECİ ONU YERE SERDİ

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PSV destekçisi bir taraftar sahaya atladı ve Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'in üstüne doğru koşmaya başladı. Sevilla'nın 31 yaşındaki file bekçisine saldırmak isteyen holigan neye uğradığını şaşırdı. Dmitrovic, kendisine doğru gelen kişiyi yere serdi ve kendisine vurmasına engel oldu.

Taraftarı tartaklamaya çalışan Dmitrovic'i takım arkadaşları önlerken, güvenlik güçleri sahaya giren holiganı apar topar dışarı çıkardı.

İŞTE O ANLAR

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