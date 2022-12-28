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Ukrayna savaşını ve Rusya lideri Vladimir Putin’i eleştiren yaşlı kadını yaka paça otobüsten dışarı attılar! “Sen kimsin liderimizi eleştiriyorsun?”

28.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Ukrayna-Rusya savaşını ve Rusya devlet başkanı Vladimir Putin’i eleştiren yaşlı bir kadın otobüsten yaka paça dışarı atıldı. O anlar bir başka yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

Başkent Moskova'daki Dolgoprudny semtinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Vladimir Putin’in yönetimini eleştiren bir kadın yerlerde sürüklenerek otobüsten dışarı atıldı. Yaşlı kadının eleştirilerine dayanamayan bir kişi oturduğu yerden kalkarak, “Sen kimsin liderimizi eleştiriyorsun?” dedi ve yaşlı kadının üstüne yürüdü. Diğer yolcuların yaşlı kadına yardım etmeye çalışmasına rağmen adam kadını otobüsten dışarı attı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

PUTİN’İN YÖNETİMİYLE ALAY ETTİ

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Putin’in her şeyi çaldığını iddia eden Rus kadın, askerlerin lastik çizmelerle savaşmaya zorlandığını söyledi. Cephelerdeki silahların yetersiz olduğundan söz eden kadın, “İmpatorluk mu? Bu tamamen tabulaşmış bir imparatorluk. Her şeyi çaldılar, askerleri köhnemiş tanklarda bıraktılar. Ukrayna’da tanıdığım yok. Sadece oraya iki kez gittim. Ancak yapılanları doğru bulmuyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Yaşlı kadının sözlerinin ardından siyah ceketli bir adam harekete geçerek kadına fiziksel olarak tepki göstermeye başladı. Kadını kolundan tutarak otobüsün dışına atan adamın hareketi sosyal medyada tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Rusların düşmana ihtiyacı olmadığına dair kanıt” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yaşlılara böyle davranan bir ülke her daim kaybetmeye mahkumdur” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin putin

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