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Ülkenin gündemine oturdu, ortalık karıştı! 'Wanda Nara, Icardı'yi aldatıyor'

17.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın ses getiren transferi Mauricio Icardi, son oynanan Konyaspor mücadelesinde ilk kez taraftarın karşısına çıkarken, oyuncunun ülkesi Arjantin'de bomba bir iddia ortaya atıldı. Arjantin'de yayın yapan bir TV kanalında konuşan muhabir, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın eşini aldattığını iddia etti. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Paris Saint-Germain'in yıldızı Mauricio Icardi için Arjantin'de yayın yapan Socios del Espectaculo isimli bir magazin programında oldukça ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.

YENİ KRİZ...

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Wanda'nın boşanma işlemlerini başlatmak için Buenos Aires’e gideceği dair iddiaların ardından, ikili arasında yeniden bir kriz çıktığı belirtildi. İddiaya göre Icardi ile evli olan Wanda Nara bir şarkıcıyla yakınlaştı.

"WANDA O İSİMLE YAKINLAŞTI!"

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Programdaki muhabirin iddiaları şu şekilde "İlişkide yaşanan son kriz bu. Icardi'nin Galatasaray’a transferinin bununla ilgisi yok. İkili profesyonel işlerine devam ediyor. Wanda, uzun zamandır tanıdığı kişiyle daha da yakınlaştı. Bu isim şarkıcı L-Gante. Sosyal ağlarda birbirlerini takip ediyorlar."

"DERİN BİR İLİŞKİ..."

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İkilinin gün geçtikçe yakınlaştığını aktaran muhabir. "L-Gante ve Wanda Nara derin bir ilişki paylaşıyorlar… Birkaç hafta önce aynı partiye katıldılar. Kamuoyunda skandal yaratan bir şey yoktu. O partide çok insan vardı. Bana anlattıklarına göre ikili birbiriyle çok ilgilendi." ifadelerini kullandı.

WANDA NARA FOTOĞRAFLARI

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