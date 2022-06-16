Yöresel kıyafet tercih eden solist, zaman zaman sergilediği dans performansı da Bursalı sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, sahneye çıktı.

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

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