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"Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

16.06.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası, sahneye çıktı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gecede sahne alan ünlü grup, Balkan ülkelerine özgü müzikleri ve şarkıları seslendirdi.

Yöresel kıyafet tercih eden solist, zaman zaman sergilediği dans performansı da Bursalı sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Konser sonunda Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası'nın performansı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "'nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "'nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "'nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "'nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "'nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

"Uluslararası Bursa Festivali "'nde Barcelona Gipsy Balkan Orkestrası sahne aldı

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