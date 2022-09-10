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Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

10.09.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali kapsamında mutfağa giren çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Çubukabad Park ve Festival alanında her gün farklı etkinliklerle Çubuk'un yöresel lezzetleri tanıtılıyor.

Bu kapsamda yaşları 7 ile 13 arasında değişen 30 çocuk, ülkenin farklı bölgelerinden gelen şeflerle ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan Çubuk vişnesinden pasta yaptı.

Gruplar halinde "Vişneli Çubuk Pasta" yapan çocuklardan dereceye girenlere jürideki şefler tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz de Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile mutfağa geçerek vişneli dondurmalı Çubuk vişne tatlısı yaparak, vatandaşlara ikram etti.

Demirbaş burada gazetecilere, "Bizim vişnemiz, aroması ve lezzetiyle çok özellikli bir vişnedir. Türkiye'de her yerde vişne biter, en son bizim vişnemiz toplanmaya başlar. Biz de bu vişnemizi en iyi şekilde tanıtmak ve duyurmak istiyoruz." dedi.

Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli ise "Bu yıl önceki yıllardan çok daha kalabalık ve çok daha fazla satış oluyor. Esnafımız satışlardan memnun. Çok süper bir festival oldu." ifadesini kullandı.

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Çubuk’ta ‘Minikler Mutfakta’ etkinliği

Çubuk’ta ‘Minikler Mutfakta’ etkinliği

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nde çocuklar vişneli pasta yapmayı öğrendi

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Ankara yarışma çubuk festival

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