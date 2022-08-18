"Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivaline" doğru

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 15'incisi düzenlenecek "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" nedeniyle Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelerek festival hakkında bilgilendirdi.

Belediyenin meclis ve çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesinde, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımı için belediye tarafından hazırlanan Çubuk Belgeseli izletildi.

Başkan Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, 8-11 Eylül'de düzenlenecek festivalin tüm ilçenin etkinliği olduğunu ve herkesin görüş ve önerilerinin kendileri için her zaman çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yılki festivalin her yönüyle diğer festivallerinden farklı olacağını belirten Demirbaş, festivalle birlikte atılacak bazı adımların ilçenin gelecekteki misyon, vizyon ve hedeflerini etkileyeceğini düşündüklerini ifade etti.

Festivalin ana temasının "Gastronomi" olacağına dikkati çeken Demirbaş, "Festivalle yöresel mutfağımızı, yöresel ürünlerimizi ilçemizde üretilen tüm değerleri tanıtırken, turizmin olmazsa olmazı olan bu önemli sektörü ilçemizle özleştirerek ekonomimizdeki payını hak ettiği şekilde kazandırmak istiyoruz." dedi.

Demirbaş, festivalde Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) önderliğinde çeşitli ödüllerin de verileceği usta şefler tarafından gastronomik şovlar ve yemek yarışmaları yapılacağını da kaydetti.

Başkan Demirbaş, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin festivalle ilgili istek ve taleplerini dinleyip not aldı. Programın sonunda festivalin yerleşimiyle ilgili slayt sunulurken, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan, Çubuk Abad 1402 Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Uluağaçlı, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, Çubuk Eğitim Gönüllüleri Dernek Başkanı Hatice Erkan, Çubuk Birlik Kadın Girişimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Saliha Demir, Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Uğur Murat Neşeli, Çubuk Bürokratlar, Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Yasin Özen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.