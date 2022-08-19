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Ümraniyespor Galatasaray maçın Seferovic saç baş yoldurdu! "Maç sonu biletini kesin"

19.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya oldukça hızlı başlayan Sarı-Kırmızılı ekip, mücadelenin henüz 4. dakikasında Seferovic ile büyük bir tehlike yarattı ancak İsviçreli oyuncu net fırsattan yararlanamadı. Yaşanan bu pozisyona Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. İşte detaylar...

Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'un konuğu oldu.

SAÇ BAŞ YOLDURDU!

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar, mücadelenin henüz 4. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Haris Seferovic savunmanın hatasıyla bir anda Ümraniyespor'un file bekçisi Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalırken, ceza sahası içindeki bir diğer Galatasaraylı Emre Akbaba'ya pas vermeyi tercih etti ancak pasın şiddetini ayarlayamayınca net bir gol fırsatı kaçmış oldu.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ!

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Bu pozisyon kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Sarı-Kırmızılı taraftarlar Seferovic'e büyük tepki gösterdi. Bazı taraftarlar Seferovic için "Galatasaray'ın oyuncu değil" derken, bazı taraftarlar kaçırılan bu golün ardından "Maç sonu biletini kesin" paylaşımında bulundu.

İŞTE O ANLAR... (GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇINDAN KARELER

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ümraniyespor son dakika galatasaray seferovic
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