Ümraniyespor Galatasaray maçın Seferovic saç baş yoldurdu! "Maç sonu biletini kesin"

Süper Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, ligin yeni takımlarından Ümraniyespor'un konuğu oldu.

SAÇ BAŞ YOLDURDU!

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sarı-Kırmızılılar, mücadelenin henüz 4. dakikasında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Haris Seferovic savunmanın hatasıyla bir anda Ümraniyespor'un file bekçisi Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalırken, ceza sahası içindeki bir diğer Galatasaraylı Emre Akbaba'ya pas vermeyi tercih etti ancak pasın şiddetini ayarlayamayınca net bir gol fırsatı kaçmış oldu.

TARAFTARLAR ÇILGINA DÖNDÜ!

Bu pozisyon kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Sarı-Kırmızılı taraftarlar Seferovic'e büyük tepki gösterdi. Bazı taraftarlar Seferovic için "Galatasaray'ın oyuncu değil" derken, bazı taraftarlar kaçırılan bu golün ardından "Maç sonu biletini kesin" paylaşımında bulundu.

İŞTE O ANLAR... (GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)