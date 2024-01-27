Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in son paylaşımı çok konuşuldu! Bacak bacak üstüne atarak poz verdi

Gülben Ergen, oyuncu ve şarkıcı kimliğinin yanı sıra fenomenleşmiş sözleri ile sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip.
Açıklamaları ve sahnesiyle daima gündemde olan Gülben Ergen, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.
Takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık konuşulan Gülben Ergen paylaşımlarına yapılan yorumları da düzenli olarak okuyor.
Ünlü şarkıcı bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 5,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bahçede bornozuyla çektiği karelerini paylaştı.
Yuvarlak salıncakta oturan şarkıcı ayak ayak üstüne atıp poz verdi. Pozları kısa sürede gündem olmayı başardı.
Paylaşıma hem yorum hem de beğeni geldi.