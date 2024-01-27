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  4. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in son paylaşımı çok konuşuldu! Bacak bacak üstüne atarak poz verdi

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in son paylaşımı çok konuşuldu! Bacak bacak üstüne atarak poz verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
27.01.2024 18:19 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Gülben Ergen son paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı. Bornozunu giyen şarkıcı bahçede yuvarlak salıncakta oturarak poz verdi. Paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

Gülben Ergen, oyuncu ve şarkıcı kimliğinin yanı sıra fenomenleşmiş sözleri ile sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip.

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BORNOZLU POZLARI GÜNDEM OLDU

Açıklamaları ve sahnesiyle daima gündemde olan Gülben Ergen, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor.

Takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık konuşulan Gülben Ergen paylaşımlarına yapılan yorumları da düzenli olarak okuyor.

Ünlü şarkıcı bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. 5,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bahçede bornozuyla çektiği karelerini paylaştı.

Yuvarlak salıncakta oturan şarkıcı ayak ayak üstüne atıp poz verdi. Pozları kısa sürede gündem olmayı başardı.

Paylaşıma hem yorum hem de beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen sosyal medya
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