MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlüler mekanından çıkmıyor! CZN Burak davada aylık gelirini açıklayınca sosyal medyada gündem oldu

Ünlüler mekanından çıkmıyor! CZN Burak davada aylık gelirini açıklayınca sosyal medyada gündem oldu

20.10.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davada düşme kararı verildi. Muhabirlere gergin tavırlar sergileyen CZN Burak mahkemede aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu da açıkladı. Mesut Özil'den Cem Yılmaz'a, Katar Kralı Temim bin Hamad'dan Ronaldo'ya pek çok dünyaca ünlü ismi ağırlayan CZN Burak geliriyle gündem oldu.

CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu.
İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.

0x0-mahkemelik-olan-czn-burak-aylik-gelirim-30-bin-tl-dedi-1666256404872

DAVADA DÜŞME KARARI VERİLDİ

Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi. Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti.
CZN Burak'ın aylık gelirini açıklaması sosyal medyayı salladı. Cem Yılmaz, Mesut Özil, Will Smith, Ronaldo, Iggy Azalea, Belhanda, Gomis, Cenk Tosun ve Katar Kralı Temim bin Hamad gibi dünyanın en çok kazanan isimlerinin ziyaret ettiği CZN Burak'ın aylık gelirini duyanlar şaştı kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
CZN Burak'ın aylık geliri sonrası sosyal medyada "Vergiden kurtarmaya çalışırken ben", "Şaka mı yapıyor", "Saatlik bile değildir" yorumları yapıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
CZN Burak ronaldo Cem Yılmaz kate

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Ankara merkezli dev operasyon! 40 milyon dolara el konuldu

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

Ahmet Eşref Fakıbaba İYİ Parti'ye geçiyor!

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

FETÖ firarisi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı

FETÖ firarisi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı

İlginizi Çekebilir

Omuriliğindeki kara delikten mesaj aldı: “Kıyamet seli geliyor”

Omuriliğindeki kara delikten mesaj aldı: “Kıyamet seli geliyor”

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Kendi evinde kurşun yağmuruna tutuldu! Kan gölü içinde yüzüyordu

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.