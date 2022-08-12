YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

12.08.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, 28 ülkeden 238 erkek, 100 kadın sporcunun katılımıyla Erzurum'da başladı.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisinde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Avrupa ülkelerini Erzurum'da ağırlamaktan onur duyduğunu aktardı.

Şampiyonaya teknik heyet ve sporcuların arasında bulunduğu 650'nin üstünde kişinin katıldığını belirten Gözgeç, "Çok sayıda uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Bu organizasyonu da başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Erzurum rakımı ve nüfusu bakımında dünyada tek şehirdir. Bu nedenle sizlerin burada güzel zaman geçirmenizi temenni ediyor ve başarılar diliyorum." diye konuştu.

Avrupa Boks Federasyonu Başkanı Ioannis Filippatos da organizasyonun güzel bir ortamda geçtiğini ve Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporculara başarılar diledi.

Müsabakalar öncesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı salonda bulunanlara kısa bir konser verdi.

Şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil ederken, organizasyon 21 Ağustos'ta sona erecek.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası Erzurum'da başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Boks

Erzurum Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:17
Öğle
12:25
İkindi
16:14
Akşam
19:24
Yatsı
20:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Sağlam Eczanesi
Yakutiye
Kongre Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Günde 50 gram yetiyor: Afrodizyak deposu

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Film gibi olay! Kazdığı tünel üzerine yıkılınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.